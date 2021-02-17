Путин заверил волонтеров в дальнейшей поддержке

Путин признался, что ему "очень приятно и важно" волонтерское движение. Оно привлекает все больше людей, причем самых разных возрастов, отметил глава государства.
По его словам, волонтеры идут туда, где есть нужда не только в государственной поддержке, но и помощи со стороны заинтересованных людей. "У которых душа болит за те или иные проблемы", – добавил Путин.
На добром отношении к людям и желании помочь строится волонтерское движение, уверен глава государства. "Мы будем и дальше делать все для того, чтобы волонтерское движение поддержать", – сказал президент.
Волонтерской деятельностью в России занимаются более 2,7 миллиона человек. Их число постоянно растет. Большой интерес к добровольчеству проявляют студенты.
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