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Политика
Володин рассказал о впечатлениях от фильма "Гибель империи. Российский урок"

Володин рассказал о впечатлениях от фильма "Гибель империи. Российский урок"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендует посмотреть фильм митрополита Тихона (Шевкунова) "Гибель империи. Российский урок". Впечатлениями о документальной ленте председатель ГД поделился в своем телеграм-канале.
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В фильме рассказывается о событиях столетней давности, которые привели к гибели Российской империи. Анализ тех событий актуален и сегодня, считает Володин.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер согласился с авторами фильма в оценке причин и последствий Февральской революции. По его словам, Россия всегда преодолевала вызовы, но раскол и предательство элит приносили беды для страны.

Многое зависело от того, насколько элиты национально ориентированы, подчеркнул председатель ГД. Если они ставили целью развитие государства – страна шла вперед, но если свои интересы элиты ставили выше государства, то заканчивалось это плохо, отметил Володин.

Спикер указал на важность решений о поправках к Конституции. Они защищают суверенитет и целостность страны, запрещают второе гражданство и активы за рубежом для чиновников, вводят верховенство положений Конституции России над решениями международных организаций, перечислил председатель ГД.

"Когда несколько лет назад начали принимать решения о запрете наличия зарубежных активов, не все шло так гладко. Многие возражали против этого. В итоге пришло понимание, что только так мы можем защитить страну. Элита – местная, региональная, федеральная – должна переживать вместе со страной и успехи, и вызовы", – подчеркнул Володин.

Важно, что несмотря на свои различия, парламентские партии занимают общую позицию в вопросах защиты суверенитета России, написал Володин. В дореволюционной Думе и Думе 90-х этого не было, что обернулось большими проблемами для страны, считает спикер.

"Конкуренция необходима. Только через нее может развиваться политическая система. Но, выбирая любую политическую партию, мы должны быть уверены, что этот выбор не повлечет проблем для страны и не приведет к ее развалу", – резюмировал Володин.

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Фото: State Duma Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 15:38 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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