Жириновский отреагировал на инцидент с Байденом: Сигнал или символ?

На видеозаписи, распространившейся в Сети, можно увидеть, как глава Соединенных Штатов спотыкается три раза на трапе самолета и падает на колено. Тем не менее Джо Байдену удается встать самостоятельно и добраться до салона. Перед входом президент салютует провожающим.
В Белом доме пояснили, что инцидент произошел из-за сильного ветра. В пресс-службе уточнили, что Байден чувствует себя прекрасно. Отметим, что сам американский лидер предпочел не комментировать падение на трапе лайнера.
О случившемся высказался лидер ЛДПР в своем телеграм-канале. Владимир Жириновский отметил, что каждый может поскользнуться и упасть, однако если человек спотыкается три раза, то это вызывает подозрения: "Может, это уже не просто так, а сигнал или символ?".
Политик напомнил, как в 1980-е годы писатель Юрий Бондарев сравнил перестройку с лайнером, который подняли в воздух, но никто не знал о посадочной площадке. Жириновский рассказал, что такое сравнение может быть сегодня справедливо и по отношению к США.
"Самолет "Америка" кое-как взлетел, но приземлится ли?", – задал риторический вопрос глава ЛДПР.
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