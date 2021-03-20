Володин призвал "отодвинуть" избирательную риторику

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что на днях вернулся из своего избирательного округа – Саратовской области. После поездки он призвал "отодвинуть" как можно дальше избирательную риторику. По словам спикера, так будет лучше для людей.
Говоря о предстоящих выборах, Володин призвал провести их конкурентно, открыто и легитимно. Не менее важно, чтобы в основе избирательных кампаний кандидаты представили россиянам способы решения самых волнующих проблем. А обещания, которые дают политики, должны быть формализованы и депутаты должны отчитаться о проделанной работе.
Вячеслав Володин также призвал перейти от политической демагогии к содержательной работе. Наполнить её содержанием депутаты должны с помощью демократических процедур, норм и правил. По мнению спикера, это повысит их ответственность и задаст высокую планку работы, а также изменит отношение к депутату, поскольку граждане будут видеть, что он действительно занимается решением их проблем.
Высказался Володин и об идее "Умного голосования", предложенной лидером оппозиции Алексеем Навальным и его Фондом борьбы с коррупцией. Политик выразил уверенность, что с помощью этого проекта осуществляется вмешательство иностранных государств и спецслужб во внутренние дела России.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Подскажите что мне делать?
Отбеливающие пасты
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Сила воли
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
На курорты со справкой
Хочу стать дьяволом