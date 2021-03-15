Володин завел личный Telegram-канал

«Выполняю обещание, данное журналистам — создал личный канал в Telegram», — написал Володин в своем телеграм-канале.
По словам Володина, в своем канале он будет писать о решении проблем граждан, стоящих перед страной вызовах, их преодолении. Также спикер ГД будет озвучивать позиции по волнующим его вопросам. "И немного личного»", – добавил председатель Госдумы.
Ранее в беседе с журналистами Володин сообщил, что намерен зарегистрироваться в Telegram, "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Создавать личные страницы в западных соцсетях спикер не намерен – эти интернет-площадки нарушают права человека, отметил председатель ГД.
Подробности об аккаунтах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» Володин обещал рассказать позже. «Буду благодарен за обратную связь и внимание», — заключил спикер.
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