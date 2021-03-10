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Политика
Володин поручил ускорить работу над законом о расширении партсписков

Володин поручил ускорить работу над законом о расширении партсписков

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по контролю и регламенту ускорить работу над законопроектом о расширении федеральной части партийных списков. С соответствующим предложением к председателю Думы обратился лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Продолжение: Володин рассказал о важности расширения автономии вузов
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По словам Володина, депутатский корпус будет рассматривать этот законопроект в марте. "Или у вас планах его рассмотреть в течение весенней сессии?" – обратился спикер ГД к главе комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой.

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Инициатива имеет отношения к предстоящим выборам в Госдуму, отметил спикер. "Правильно было бы, чтобы правила были бы понятны заранее", – добавил председатель ГД.

Он поручил комитету ускорить проведение консультаций и работу с фракциями по законопроекту. Необходимо как можно быстрее вынести вопрос на рассмотрение, сказал Володин.

Ранее в беседе с журналистами спикер ГД отметил, что расширение федеральной части партсписков даст больше возможностей для оппозиционных партий и добавит им устойчивости. "Избирательная кампания может получиться более эффективной», — считает Володин.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2021, 18:35

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