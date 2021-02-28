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Политика
Сенатор Пушков отреагировал на заявление Байдена о принадлежности Крыма: Не ему решать

Сенатор Пушков отреагировал на заявление Байдена о принадлежности Крыма: Не ему решать

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мнение западных политиков о присоединении Крыма к России хоть и не удивляют, но все равно не остаются незамеченными. Например, недавно сенатор Алексей Пушков счел нужным прокомментировать заявление президента США Джо Байдена об "аннексии" полуострова.
прочитано 1603 раза

Джо Байден дал понять, что никогда не признает Крым российским. Во время недавнего выступления американский лидер пообещал, что США вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям России. Он хочет привлечь Москву к ответственности за аннексию полуострова и агрессию в Незалежной.

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 Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

Алексей Пушков уверен: в то время как Байден считает Крым украинским, весь мир знает, что это российская территория. Мол, от мнения президента США данный исторический факт никогда не изменится. "И уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан (орфография автора сохранена – Прим.ред.)", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Пушков отметил, что жители полуострова сделали свой выбор. Очевидно, сенатор имеет в виду референдум, который прошел в Крыму семь лет назад. Тогда граждане проголосовали за присоединение этой территории к России. Результаты референдума до сих пор отказываются признавать не только США и Украина, но и страны Евросоюза.

Напомним, ранее Алексей Пушков заявил о желании украинских националистов начать войну с оккупировавшей Крым Россией По мнению сенатора, именно из-за такого настроя Незалежная до сих пор не является членом НАТО.

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Автор: 28 февраля 2021, 13:34 Источник: Telegram-канал "Алексей Пушков"

комментарии

Ответить:

й
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Я и мои близкие вышли из игры. Я уволилась от вас всех. Я отказываюсь голосовать.
й
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Я отказываюсь голосовать. Нет никакого результата. Сами разбирайтесь между собой, не прячась за сторонних лиц. Каждый за себя. Прошу по поводу голосований больше не беспокоить. Не буду голосовать.
Гость крымчанка
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Орфограф ошибка однако у сенатора
1

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