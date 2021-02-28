Сенатор Пушков отреагировал на заявление Байдена о принадлежности Крыма: Не ему решать

Мнение западных политиков о присоединении Крыма к России хоть и не удивляют, но все равно не остаются незамеченными. Например, недавно сенатор Алексей Пушков счел нужным прокомментировать заявление президента США Джо Байдена об "аннексии" полуострова.

прочитано 1603 раза