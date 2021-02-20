Глава МИД Украины: Москва навсегда потеряла Киев

По его словам, сегодня Украина развивается как европейское государство, движется к членству в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе. Министр отметил, что жители страны никогда не спрашивали разрешения на выбор собственного будущего и не будут. "Москва навсегда потеряла Киев", – подчеркнул он.
Глава МИД также рассказал, что позицию Незалежной разделяют западные лидеры. Международная коалиция в поддержку страны укрепляется с каждым днем – об этом свидетельствуют санкции, введенные Европой и США против России. Кулеба добавил, что Украина всегда была и будет "свободной и независимой".
Ранее украинский министр сообщил, что готовит документы о якобы нарушении прав человека в Крыму. Материалы будут отправлены на рассмотрение в Евросоюз. Кулеба выразил надежду, что Запад обратит внимание на тему "репрессий против крымских татар" и введет новые санкции против России.
Напомним, отношения Киева и Москвы резко ухудшились в 2014 году из-за Крыма. Полуостров вошел в состав России после референдума, где большинство избирателей проголосовали за присоединение. Украинские власти обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела.
В Москве же заявили, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) недавно признал фактическую юрисдикцию России над Крымом. Подробнее об этом – в статье"Дни.ру".
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