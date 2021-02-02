Володин: Меркель подвела Навального

Страны, которые инструктировали Алексея Навального и участвовали в съемках фильма, должны были понимать, что он находится на испытательном сроке, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Те, кто стоят за блогером, несут ответственность за ситуацию вокруг него, отметил спикер.



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