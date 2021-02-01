Володин заявил об эффективности смешанной системы на выборах в ГД

При такой системе есть партийный каркас, позволяющий решать партийные проекты, с другой стороны – одномандатники, что дает возможность находиться на постоянной связи с избирателями, отметил спикер.
"Активная работа в округе позволяет депутатам понимать проблемы граждан и более эффективно представлять их интересы в Государственной Думе", – подчеркнул Володин.
По словам председателя ГД, ему хотелось бы избираться в округе. "Лучше чувствуешь ситуацию, проблемы людей, хотя можно сочетать округ и список", – объяснил он.
Состав будущего созыва Государственной Думы определят избиратели, подчеркнул Володин. На выборах побеждают те, кто видит проблемы граждан и помогает их решить, резюмировал спикер.
Ранее Вячеслав Володин заявил об эффективности российской партийно-политической системы.
Спикер напомнил, что в 2008 году наша страна выстояла в ситуации мирового кризиса, в 2014-м ее партийно-политическая система показала устойчивость в вопросах защиты граждан. А прошлом году четыре думские фракции, невзирая на идеологические разногласия, вместе принимали важные для людей законы.
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