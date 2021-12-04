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Политика
В чем ошибка Зеленского? Жесткий ответ депутата Верховной Рады Кузьмина

В чем ошибка Зеленского? Жесткий ответ депутата Верховной Рады Кузьмина

По мнению представителя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", президент Украины Владимир Зеленский не понимает свои полномочия.
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В своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин написал, что главная ошибка нынешнего украинского лидера – неисполнение закона. Если бы Зеленский начал исполнять свои полномочия как следует, то Украина стала бы совсем другим государством с иными перспективами, считает парламентарий.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Оппозиционный политик заметил, что в настоящий момент украинцы являются заложниками амбиций действующего лидера, который не понимает свои обязанности и функции. Только соблюдая Конституцию, президент в праве требовать исполнение закона от народа, подчеркнул Кузьмин.

Он добавил, что глава государства называет граждан Украины особями, а значит не считает их людьми. Также Зеленский, по мнению депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", не имеет права употреблять такие жаргонные слова, как "лох", поскольку является президентом.

Ранее в Верховной Раде предложили снабдить украинского лидера памперсами. Идею депутата Гео Лероса поддержали 10 парламентариев, двое из которых являются членами провластной партии. Другой депутат предложил подарить главе государства синтезатор. Ранее "Дни.ру" писали зачем.

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Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 4 декабря 2021, 15:52 Источник: Telegram-канал 'Ренат Кузьмин' ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Гость914328
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Вот чем закончилась пересадка головы российскому программисту
Лжий урод, присосавшийся к чужой жизни. Прохоров увез этого урода в америку, вместо нормальных. Подлизал путину <цензура>. Теперь его родня за его счастье гадит мне в россии и закрывает здесь. Прохоров мастак взять блага, что давали люди, хорошо относящиеся ко мне мне , и отдать армянам, уродам, подонкам, веселунам. <цензура> ты миша, жлоб и подонок. И друзья у тебя твари. И не ходи больше просить у меня что-то. Мне мой ресурс и мне нужем. Кукиш вам тварям.
Нашли символ прогресса. Он и итальянский хирург заведомо лгали.
Гость914328
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Причем Меркель планомерно отсекала переезд в Европу среднему классу со средними деньгами. Только нищие муслики, повоевавщие, поторговавщие наркотой с толпой иждивенцев сразу на социал.
Гость914328
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Куда катится мир? Белые вдарились в мазахизм и добровольно подтирают всем зад и заискивающе заглядывают в глазки. Услужил? <цензура> хоть немного себя уважайте. Путин добровольно взял на себя мзду содержать афганцев. Агличане радуются когда им на их социал армянки везут афганцев. Меркель втюхивала мусульман всей подданной Европе не смотря на их сопротивление и по сути спонсировала это, давая деньги на ла. Сами добровольно муслимизируют Европу. Причем везут нищих, бандитов.
Шизоидный мазохизм чиновничества иначе не назовешь. Причем толпой забивают тех, кто вякнет сказать свое здравомыслящее мнение.
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