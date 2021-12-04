Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
Начало Рождественского поста: что нельзя делать 28 ноября
"Не выжил": Сенчукова появилась перед публикой без онкобольного Рыбина
партнеры
Суббота
4 декабря
Лента новостей
14:52
"Потеряла веру": Как умирала больная Паркинсоном Нина Ургант
14:19
"Куда дели сына": Народ переполошился из-за пропажи наследника Рудковской
14:13
Депутат Рады Гриб призвала к дружбе с Россией: Включите мозги!
13:59
"Невозможно смешно!": Селезнева отреагировала на смерть Ургант
13:42
В России взлетели цены на мандарины
13:41
"Смерть подавляет энергию ": Мистическим событиям вокруг ухода Градского нашли объяснение
12:42
Народ за скот держат: появление Галкина в Кремле обернулось страшным скандалом
12:33
Что грозит соседям за слишком громкие звуки интима – ответ юриста
12:22
Разбитому инсультом Моисееву пророчат участь Градского
12:21
"Опускаются руки": Бузова располнела от обжорства в больнице
11:47
"Ничего святого": Против оскорбляющего покойников "подлеца" Малахова пошли войной
11:00
После жесткого заявления по Украине Байден планирует провести с Путиным "долгий разговор"
11:00
"Это очень больно": Поникший в трауре Ургант посвятил строки любимой покойнице
10:59
"Не хочется так делать": Есть ли у "Голоса" шанс на спасение после смерти Градского
10:41
"Жирная точка": Резко сдавшая Ротару угодила в больницу
06:45
Топурия ошеломила народ фигурой после родов
04:33
Утка с яблоками и апельсинами: новогодний рецепт от Марии Кожевниковой
02:08
Заведенная Каменских уединилась в странном наряде
00:03
Введение во Храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 4 декабря
22:04
"А если я трус?": Ягудин публично признался в своих слабостях
21:42
"Запрещено": священник высказался о странностях на похоронах Градского
21:29
Интимная связь: специалист заговорил о гомосексуальности Лазарева
21:25
В Кремле ответили на вопрос о подготовке ко встрече Путина и Зеленского
21:09
Выставившую изрезанное тело МакSим вывели на чистую воду
20:54
Накачался до невероятных размеров и живет за счет матери: что стало с сыном-фриком Елены Яковлевой
20:40
О чем Путин и Эрдоган говорили по телефону
20:31
"Девочка моя": убитый горем Краско вспомнил о последнем разговоре с Ниной Ургант
20:16
Стали известны слова Ургант перед смертью
20:12
Сенсация: Дочь Киркорова сгорела перед камерами
20:11
"Господи, как исхудала": Чудом выжившая МакSим шокировала своим видом
20:09
Житель Москвы обнаружил гвоздь в батоне хлеба
19:57
Жителей Химок перепугала дикая лиса на территории детсада
19:39
Культовую песню покойного Градского хотят отдать Джигурде: Пусть поет
19:29
В Верховной Раде предложили снабдить Зеленского памперсами
19:26
В Севастополе мужчина задушил свою мать поводком
19:19
"Полнота и отеки": Рыжий из "Иванушек" жутко состарился
19:05
Из Москвы-реки выловили голого мертвеца
18:52
"Русские нас предупреждали": британский политолог Ливен о присоединении Украины к НАТО
18:43
"Ты сидишь и видишь, как он играет": Барановская рассказала о новой любви
18:34
"Как во дворце": Кудрявцева нарядила елку с трехлетней дочерью
18:25
Ксенофонтова из "Кухни" рассказала о тяжелой болезни ребенка: Отчаяние от невозможности помочь
18:17
В Раде заявили о мобилизации на Украине без объявления военного положения
17:57
"Бросить и не возвращаться": Малахов сделал важное заявление о работе
17:54
Стройная Пугачева в джинсах побила мрачную Проскурякову
17:44
"Претензии есть": Севшая на шею мужику Поргина плеснула ядом в своего кормильца
17:35
Звезда возбудившего россиян сериала "Великая" станет слугой кровопийцы Николаса Кейджа
17:23
Житель Петербурга пытался задушить курьера "Яндекс Еды"
17:20
"Только обнаженные тела": стало известно о тайном пристрастии Куценко
17:13
В Кремле раскрыли детали новой беседы Путина и Байдена
17:05
Не сумевшая отмыться после скандала Загитова покинула страну
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Где здесь христианство?": Шукшина отказалась от общения с теряющей память матерью
"Что ж ты, гнида": Озлобленная Гузеева накинулась на соперницу
Ургант теперь в раю: россияне рыдают после страшной новости о смерти
"Запрещено": священник высказался о странностях на похоронах Градского
Накачался до невероятных размеров и живет за счет матери: что стало с сыном-фриком Елены Яковлевой
Сын Лукашенко попал под санкции США
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
После жесткого заявления по Украине Байден планирует провести с Путиным "долгий разговор"

После жесткого заявления по Украине Байден планирует провести с Путиным "долгий разговор"

На днях стало известно, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться уже совсем скоро.
прочитано 539 раз

Накануне Джо Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Владимиром Путиным в ходе предстоящей встречи. "Мы давно знаем о действиях России", – подчеркнул американский президент. Такое заявление он сделал, говоря о ситуации на российско-украинской границе.

ПО ТЕМЕ

В Кремле ответили на вопрос о подготовке ко встрече Путина и Зеленского

В Кремле раскрыли детали новой беседы Путина и Байдена

 Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

Перед этим Джо Байден прокомментировал опасения РФ по поводу расширения НАТО на восток. В Москве беспокоятся по поводу приближения инфраструктуры альянса к границам страны, включая размещение на Украине ударных комплексов и гиперзвукового оружия. Россия считает подобные действия "красными линиями". Джо Байден жестко высказался на этот счет. Он заявил, что не собирается уважать ничьи "красные линии".

Напомним, есть вероятность, что переговоры глав государств состоятся уже 7 декабря. Однако точная дата пока не называется, сейчас этот вопрос находится на согласовании сторон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что журналисты должны быть готовы к переговорам в любой момент. Беседа Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в онлайн-формате.

Стоит отметить, что во время очной встречи в Женеве политики не обсуждали "красные линии". По словам российского лидера, разговор так далеко не зашел.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 декабря 2021, 11:00 Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость914089
Пожаловаться Ответить
Гость914076
Раз Байден отказался признавать «красные линии» в контексте Украины,то может Джо не против российских ракет вместе с Радиоэлектронным центром в Лу́рдесе на Кубе?
Хххххуууйййй тебе ,а не Куба!Оооттссооосссии у бункерного деда-плешивого!Ракету тебе в твою ватную жжжооопппуу!Красные линии они не совсем красные и чёткие,они слегка розовые и сильно размытые!
Гость904033
Пожаловаться Ответить
забавно подают новости российские СМИ)
Гость914076
Пожаловаться Ответить
Раз Байден отказался признавать «красные линии» в контексте Украины,то может Джо не против российских ракет вместе с Радиоэлектронным центром в Лу́рдесе на Кубе?
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Народ за скот держат: появление Галкина в Кремле обернулось страшным скандалом

Возмутительно и странно
Шоу-бизнес

Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича

Внучка и дети телеведущего стараются жить самостоятельно
Шоу-бизнес

"Ничего святого": Против оскорбляющего покойников "подлеца" Малахова пошли войной

Ведущему пригрозили

Шоу-бизнес

"Невозможно смешно!": Селезнева отреагировала на смерть Ургант

Они были подругами

Гороскоп

Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году

Здоровье

Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Ученые назвали факторы опасности нового штамма коронавируса "Омикрон"
В России создали лекарство против тревожности после коронавируса
Свыше 32 тысяч человек заразились ковидом в России за сутки

Спорт

"Ты сидишь и видишь, как он играет": Барановская рассказала о новой любви
Не сумевшая отмыться после скандала Загитова покинула страну
Известный хоккеист сделал заявление об отношениях с Загитовой
Взбешенный Боярский с кулаками накинулся на футбольного тренера: Остается надеяться на чудо

Регионы

Жителей Химок перепугала дикая лиса на территории детсада
В Севастополе мужчина задушил свою мать поводком
Житель Петербурга пытался задушить курьера "Яндекс Еды"
Житель Мытищ украл ноутбук и деньги из квартиры знакомой
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+