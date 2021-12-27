На Украине предложили НАТО заявить о новых требованиях к России

Бывший депутат Рады Евгений Мураев призвал блок Североатлантического альянса выдвинуть нашей стране встречные требования.



По мнению политика, НАТО надо было бы поставить России ультиматум о том, чтобы она не принимала новых союзников в Организацию Договора о коллективной безопасности. Он отметил, что подобные требования якобы были у президента России Владимира Путина – по нерасширению блока ОДКБ и неразмещению оружия.

Экс-депутат заявил, что НАТО и наша страна намерены поделить сферы влияния в мире. По его словам, между Соединенными Штатами и Россией сейчас готовится большая сделка. Евгений Мураев добавил, что Америка пойдет на любые условия, только бы не допустить союза России и Китая. При этом, по его мнению, итог должен удовлетворить и главу США Джо Байдена, и российского лидера Владимира Путина.

Также экс-депутат высказался об угрозе третьей мировой войны. Он считает, что это миф. По его мнению, такого сценария не будет, потому что это означало бы конец для всего человечества. Он считает, что ядерное оружие рассматривается лишь как инструмент сдерживания, передает телеканал "360".

Напомним, недавно МИД России обнародовал документы с НАТО и США по гарантиям в сфере безопасности. В частности, Россия предложила странам Альянса принять обязательства, исключающие включение Украины в его состав.

Запад счел это и другие требования нашей страны ультиматумом. 12 января намечено заседание Совета Россия — НАТО. В Москве заявили, что готовы к прямому диалогу по гарантиям безопасности.