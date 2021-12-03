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Политика
В Верховной Раде предложили снабдить Зеленского памперсами

В Верховной Раде предложили снабдить Зеленского памперсами

Перед выходными в украинском парламенте прошло "важное" голосование.
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На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что узнал о готовящемся в стране госперевороте. По словам главы государства, у него оказалась аудиозапись, на которой русские и украинцы обсуждают планы по свержению власти в республике. Позже СБУ возбудила уголовное дело и приступила к расследованию. А на днях в Киеве прошли акции протеста. На Майдан вышли граждане, недовольные политикой лидера.

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На случай новых масштабных митингов в Верховной Раде предложили обеспечить Зеленского памперсами. С такой инициативой выступил народный депутат Гео Лерос. Как ни странно, но в парламенте нашлись те, кто поддержал эту идею. "За" проголосовали 10 депутатов, двое из которых являются членами провластной фракции "Слуга народа".

Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко предложил подарить главе государства синтезатор, чтобы тот мог поддерживать свои артистические способности и подготовиться к новому выпуску шоу "Братья Цыцько – Игра без штанов". Эту идею никто не поддержал.

Напомним, до того, как стать президентом Украины, Владимир Зеленский был актером, продюсером, художественным руководителем студии "Квартал-95". В его фильмографии десятки комедий. В 2015 году состоялась премьера сериала "Слуга народа", в котором будущий политик сыграл роль президента.

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Фото: Sergey Starostenko / XinHua / www.globallookpress.com
Автор: 3 декабря 2021, 19:29 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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