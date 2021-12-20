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Политика
CNN: Байден поручил использовать все инструменты для "сдерживания Путина"

CNN: Байден поручил использовать все инструменты для "сдерживания Путина"

Вашингтон продолжает запугивать мировое сообщество фейками о российской агрессии.
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Президент США Джо Байден поручил администрации Белого дома не дать России осуществить вторжение на Украину и "сдержать президента России Владимира Путина" с помощью любых доступных инструментов. Об этом рассказали американские журналисты, ссылаясь на свои источники в руководстве Соединенных Штатов.

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По данным репортеров, на предупреждение "российской агрессии" Байден отвел чиновникам четыре недели. Собеседник журналистов пояснил, что такая поспешность связана с желанием американского лидера не допустить повторения событий 2014 года, когда воссоединение Крыма с Россией стало для Запада неожиданностью, передает телеканал "Царьград".

При этом политик подчеркнул, что готовящиеся ограничительные меры против Москвы будут значительно мощнее, чем прежде. Если раньше санкции были направлены против некоторых российских госкомпаний, то теперь они приведут к "значительным издержкам" для экономики и финансовой системы всей страны. Чиновник обратил внимание, что разрабатываемый в администрации Джо Байдена план действий является довольно продуманным, сообщает RT.

Власти США начали обвинять Россию в подготовке военного вторжения на Украину после того, как Пентагон сообщил о стягивании российских войск к границе с Незалежной, передает РИА ФАН. В Кремле всячески опровергают эти домыслы, указывая на их бездоказательность и утверждая, что Москва проводит миролюбивую внешнюю политику.

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Фото: Oliver Contreras / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2021, 09:10 Источник: CNN ✓ Надежный источник

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