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Политика
Эксперт Карасев: Зеленский выстроил на Украине постсоветскую политическую модель

Эксперт Карасев: Зеленский выстроил на Украине постсоветскую политическую модель

Политический эксперт Вадим Карасев объяснил, что привело к новым протестам на Украине.
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В среду, 1 декабря, сторонники украинских радикальных организаций вышли на Майдан. Они недовольны действиями Владимира Зеленского и расценивают их как госпереворот. Митингующие обвинили власть в попрании Конституции. Примечательно, что в этот же день в 2013 году начался Евромайдан.

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По словам Вадима Карасева, Зеленский выстроил на Украине постсоветскую модель, для которой характерны сильная власть, слабое общество и такая же оппозиция. Потребности государства являются главными в этой системе, отметил политический эксперт.

Также Карасев обратил внимание, что модель, созданная в Незалежной, далека от европейской, поскольку на Западе сильное общество. Там денежные средства аккумулируются, и они через налоги попадают в казну, объяснил политолог. Он считает, что на Украине люди снова вышли на улицы, поскольку нынешний лидер пытается изменить "круговорот денег" в республике.

Ранее экономический и политический эксперт Михаил Гольдарб заявил, что постмайданная власть обокрала жителей Украины на 70 миллиардов долларов. Общественный деятель заметил, что восемь лет назад у народа было 100 миллиардов долларов.

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Фото: NASA / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 2 декабря 2021, 16:02 Источник: YouTube-канал 'Politeka Online' ✓ Надежный источник
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