Жена раскрыла подробности о психическом состоянии Байдена

Жена американского президента Джилл Байден рассказала о психическом здоровье политика. В Сети периодически всплывают новости о том, что Байден нелепо себя повел или не смог справиться с элементарными действиями.
Во время праймериз Джо Байден случайно перепутал жену с сестрой в победной речи. А недавно он не смог выговорить название нового штамма коронавируса.
После этого в интернете в открытом доступе появились результаты недавнего опроса граждан, большинство которых полагало, что президент США Джо Байден психически не способен управлять государством. Так считают 48 процентов опрошенных.
Джилл Байден назвала слухи о проблемах с ментальным здоровьем у ее супруга Джо Байдена околесицей.
"Думаю, это просто нелепо", – заявила Джилл Байден.
При этом она не стала отрицать, что Джо Байден устает на работе, посвящая 24 часа в сутки управлению страной.
Также она отметила, что Джо Байден недавно проходил медицинский осмотр, который показал, что у президента нет никаких психических заболеваний.
По словам врача Джо Байдена Кевина О'Коннора, у политика не зафиксировано расстройства мозжечка или каких-либо отклонений центральной нервной системы.