Писатель Лесев назвал главные победы Путина на переговорах с Байденом

После переговоров Владимира Путина и Джозефа Байдена политологи и журналисты активно обсуждают итоги мероприятия. Западная пресса ругает американского лидера за излишнюю доброжелательность по отношению к коллеге, а в России пытаются понять, что данное событие даст для дальнейших геополитических отношений двух держав.
Киевский писатель Игорь Лесев убежден, что Владимир Путин добился трех ключевых целей в контексте разговора с Байденом. Именно в ходе беседы двух президентов стало понятно, что Москва успешна в реализации политических амбиций.
Во-первых, как заявил Лесев, Россию сейчас уже не тревожат вопросом Крыма. Даже в разговорах об украинском вопросе такая тема не затрагивается. Это значит, что де-факто Запад признает Крым российским, подчеркнул эксперт.
Кроме того, американцы уже не требуют от России "убраться из Донецка и Луганска". Лесев обращает внимание на тот факт, что риторика заметно изменилась.
Еще один важный аспект, по мнению писателя, заключается в том, что Владимир Путин добился публичной дискуссии по неприемлемости членства Украины в НАТО. Лесев подчеркнул, что пока нельзя точно сказать, чем обернется данная история, однако позиции Москвы существенно укрепляются.