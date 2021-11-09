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Политика
Дума приняла законопроект о совершенствовании системы публичной власти в регионах

Дума приняла законопроект о совершенствовании системы публичной власти в регионах

Проект закона подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти в России. Перед вторым чтением документ будет вновь направлен в регионы, чтобы выслушать их предложения, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Продолжение: Володин исключил введение дистанционного голосования в Госдуме
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Нормативно-правовой акт принят на пленарном заседании 9 ноября. "Это базовый законопроект, который несет в себе и прямые нормы, и закладывает определенные параметры организации и работы региональной власти – исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления", — отметил председатель ГД.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Документ предусматривает, что все региональные депутаты замещают государственности должности региона вне зависимости от того, работают они постоянно или без отрывы от основной деятельности. По аналогии с депутатами Госдумы и вводится ответственность для парламентариев субъектов Федерации – предупреждение или освобождение от должности в региональном законодательном органе.

Согласно законопроекту, высшее должностное лицо региона будет именоваться "Глава" с дальнейшим указанием субъекта Федерации. Но с учетом региональной специфики название должности может быть другим, однако такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, оставляющих название должности главы государства.

Также меняется механизм ответственности главы региона. Президент может отстранить его от должности, в том числе из-за утраты доверия, или применить другие меры – предупреждение, выговор.

Срок полномочий главы региона и местного парламента составит пять лет. Сейчас этот срок определяется самим субъектом Федерации.

"Даже если ограничение будет двумя сроками полномочий, губернатор может проработать один, выйти на второй срок кандидатом, не получить поддержки. Если он хорошо работает, пускай работает. Если он плохо работает, люди его переизберут. Источник власти – народ", – сказал Вячеслав Володин.

Основная часть положений законопроекта вступит в силу с 1 июня 2022года. Главы о полномочиях субъектов и экономической основе их деятельности вступят в силу с 1 января 2023 года.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 ноября 2021, 17:14 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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