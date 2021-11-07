Володин рассказал о роли парламентариев в интеграции России и Белоруссии

Заседание 4 ноября председатель ГД назвал важным событием для народов России и Белоруссии. Принятые решения направлены на рост благосостояния граждан, создание единых рынков газа, нефти, электроэнергии, проведение единой аграрной и промышленной политики и прочее.
"Президенты Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии",– написал Володин.
Парламентариев России и Белоруссии ждет большая работа по унификации законодательств двух стран – ответственность депутатов повышается, подчеркнул спикер. Он уточнил, что для реализации договоренностей президентов нужно принять десятки законов, от качества и оперативности которых зависит эффективность интеграции.
По словам Володина, на ближайшем заседании Парламентского собрания депутаты обсудят совместные шаги по принятию необходимых законов. Также они выработают "дорожную карту" участия парламентариев в интеграционных процессах.
"Необходимо укреплять взаимодействие на уровне профильных комитетов Государственной Думы и Национального Собрания Республики Беларусь", – указал спикер.
Работа будет вестись в том числе в онлайн-формате, сообщил Володин. В связи с прошедшими выборами в Госдуму также нужно обновить депутацию в Парламентское собрание Союзного Государства, уточнил председатель ГД.
"Все эти вопросы планируем поднять на заседании Совета Думы в понедельник. А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами", – отметил Володин.
Также спикер прокомментировал резолюцию Европарламента о введении дополнительных мер против России, если она продолжит поддерживать Белоруссии. В ЕС боятся, что две страны станут сильнее, а их граждане станут жить лучше, объяснил Володин.
"Но когда государство обладает настоящим суверенитетом, оно ориентировано на интересы своих граждан, а не на резолюции, которые принимаются в Страсбурге", – написал председатель ГД.
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