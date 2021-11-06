Зеленский потерял лидерство во всех регионах Украины

Владимир Зеленский рискует покинуть пост президента Украины раньше срока. Народ все меньше доверяет главе государства.

Рейтинг Владимира Зеленского стремительно снижается. Об этом рассказали в Украинском институте будущего. Согласно последним социологическим опросам, нынешнего главу государства поддерживают лишь 25% граждан страны. Более того, он потерял лидерство практически во всех регионах. Лишь в центре страны многие симпатизируют президенту.

Правящая партия "Слуга народа" тоже не вызывает доверия у большинства украинцев. Ее поддержали только 18% опрошенных. Партии "Батькивщина" (лидер – Юлия Тимошенко) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (лидер – Виктор Медведчук) имеют равные показатели – по 16%, а "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 15%.

Ранее отмечалось, что причиной падения рейтинга Зеленского является так называемое "Досье Пандоры", в котором раскрывается связь президента Украины с офшорами. Также украинцы перестали верить главе государства, потому что он не выполняет свои предвыборные обещания.

Журналист Виталий Портников считает, что расследования деятельности Владимира Зеленского продолжатся. По мнению обозревателя, в будущем появится более серьезный компромат на президента Украины.