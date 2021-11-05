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Политика
Володин отметил эффективность предложенной Путиным структуры восьмой Думы

Володин отметил эффективность предложенной Путиным структуры восьмой Думы

Предложенная президентом Владимиром Путиным структура Госдумы восьмого созыва дает возможности парламентскому меньшинству принимать активное участие в работе восьмого созыва. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24".
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"Структура Государственной Думы по предложению президента не только дает возможности партии, набравшей большее количество голосов, парламентскому большинству участвовать в работе парламента, но и предоставляет возможности тем, кто представляет парламентское меньшинство", – сказал председатель Госдумы.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он напомнил, что депутат принимает решения от имени граждан. Лидеры политических фракций понимают ответственность за страну вне зависимости от того, какую партию они представляют, сказал Володин.

Должна расти не только ответственность, но и политическая культура, считает спикер.

"Избравшись в парламент, став частью власти, приняв на себя властные полномочия, ты должен думать о стране, о гражданах, решать вопросы повышения благосостояния, создавать условия развития экономики, обеспечивать безопасность, суверенитет своей страны. И за это граждане тебе платят заработную плату", – добавил председатель ГД.

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Фото: Duma.gov.ru
Автор: 5 ноября 2021, 16:03

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