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Политика
Доктор военных наук Сивков предрек ядерную войну на Украине

Доктор военных наук Сивков предрек ядерную войну на Украине

Доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков объяснил, чего хочет добиться НАТО.
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В пятницу, 19 ноября, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Германия откажется от размещения ядерного оружия на своей территории, оно может появиться в других европейских странах, в том числе восточных. По его словам, это необходимо для "сдерживания России".

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По мнению Константина Сивкова, Североатлантический альянс рассматривает возможность ведения ядерной войны. Доктор военных наук предполагает, что эти действия могут произойти на Украине. Мол, на основании генсекретаря НАТО России необходимо делать выводы.

Военный эксперт объяснил, что обычно такое оружие переносят ближе к зонам боевых действий, чтобы его применить в будущем. Сивков обратил внимание: несколько дней назад самолеты, которые могут использовать оружие массового поражения, оказались в Румынии.

"Готовятся к локальной войне", – выразил мнение капитан первого ранга.

Кстати, заявление Йенса Столтенберга уже прокомментировали в МИД России. Замглавы ведомства Александр Грушко счел, что для Североатлантического альянса больше не существует основополагающего акта Россия – НАТО. Он напомнил о фундаментальных обязательствах, прописанных в этом документе.

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Фото: Dmytro Smolyenkoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2021, 21:24 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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