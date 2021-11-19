Путин призвал Запад к снижению военной напряженности: Мы говорим о красных линиях

Напряженные отношения России и стран Евросоюза являются притчей во языцех. Дипломатическая коммуникация то и дело обостряется на фоне каких-либо событий, служащих причиной для продолжения санкционного противостояния.
Российский президент Владимир Путина выступил с речью на заседании коллегии МИД. Политик поведал, с какими странами Россия дружит, а с какими есть определенные преграды.
Владимир Владимирович затронул тревожную тему об учениях НАТО в Черном море, сообщает Пятый канал. Главнокомандующий отметил, что речь идет о красных линиях.
Дело в том, что российские партнеры воспринимают российские предостережения крайне поверхностно. Очень важно, чтобы ни у кого не было намерений спровоцировать какой-нибудь конфликт, подчеркнул Путин.
По словам политика, Россия нуждается в гарантиях в данном вопросе. Государство не может просто так наблюдать за происходящим, не предпринимая никаких действий, передает RT.
Кроме того, президент отреагировал и на действия Евросоюза по части санкционных шагов. Путин напомнил, что отношения с альянсом также далеки от идеала, пишет РИА ФАН.