Дума и Генпрокуратура создают три совместные рабочие группы

Госдума и Генеральная прокуратура будут вместе работать над решением проблем жилья для детей-сирот, обманутых дольщиков и роста тарифов ЖКХ. Решение принято по итогам выступления главы надзорного ведомства Игоря Краснова в ГД во вторник, 16 ноября.

