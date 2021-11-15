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Политика
Совет Думы рассмотрел правительственные законопроекты о QR-кодах

Совет Думы рассмотрел правительственные законопроекты о QR-кодах

Совет Государственной Думы на заседании в понедельник, 15 ноября, рассмотрел правительственные инициативы о введении QR-кодов, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
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Первый законопроект вводит изменения в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", второй — регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, написал Володин в своем телеграм-канале.

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Парламентарии приняли решение направить инициативы в регионы, Общественную и Счетную палаты, в Совет Федерации. Обсуждение пройдет до 14 декабря включительно.

"У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения", – сообщил спикер.

В соответствии с правительственными законопроектами, россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины, пользоваться железнодорожным и авиационным транспортом при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медицинского отвода от вакцинации. Переходный период продлится до 1 февраля – для получения услуг можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 15 ноября 2021, 16:55 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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