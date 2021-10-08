Лавров – европейцам: "Пусть почаще слушают Путина"

Руководитель представительства французской компании Engie в России Альберт Григорян обратил внимание, что после слов президента РФ Владимира Путина о ценах на газ рынки отреагировали позитивно. Стоимость голубого топлива в Европе снизилась на 30%.
Комментируя замечания представителя Engie, Сергей Лавров дал совет европейцам: "Пусть слушают почаще [Путина]". Глава МИД России добавил, что ни один из других лидеров не стал выступать с подобными заявлениями, когда "цены были минус ноль". Мол, никто не демонстрировал волнение.
Как пишет "Царьград", ранее Путин заявил, что причинами роста цен на газ в Европе являются сразу несколько факторов: восстановление экономики, которое спровоцировало высокий спрос на голубое топлив, опустошение газохранилища из-за холодной зимы, жаркая погода в летний период, помешавшая выработке ветряной энергии, и сворачивание долгосрочных контрактов.
К слову, недавно заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил скачки цен на газ в Европе. По мнению экономиста, игроки на фьючерсном рынке остро реагируют на любые новостные поводы и не стараются их проанализировать.
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