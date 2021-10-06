Россия и Армения будут укреплять межпарламентское сотрудничество

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Пил на записях программ": знаменитый ведущий Первого канала оказался алкашом
"Торчит же": обнажившийся Панин неудачно прикрылся доской
Единственная дочь Удовиченко переживает из-за большой потери
"Большое несчастье": известный режиссер сообщил печальную новость о Чулпан Хаматовой
партнеры
Среда
6 октября
Лента новостей
14:02
"Идиот!": британцы высмеяли призыв главы "Нафтогаза" к санкциям против "Северного потока – 2"
14:00
Сестра-инвалид Оксаны Самойловой стала жертвой мошенников
13:42
Застенчивый человек: вдова Талькова вспомнила подробности знакомства с музыкантом
13:38
Оно как неживое: Басков напугал желтушным цветом лица
13:28
Знаменитую ведущую прогнали с работы из-за беременности
13:24
Разошедшаяся с мужем Лазарева заговорила о страшном недуге: Испугался и убежал
13:22
Онкобольную звезду "Зачарованных" хоронят заживо
13:00
Зеленский не выполнил главное поручение Запада – экс-депутат Рады
12:51
"До совершеннолетия ребенка": как Гагарина и Исхаков поделят ребенка после развода
12:37
"Психически в плохом состоянии": Белохвостикову назвали опасной для облитого кипятком крохи-внука
12:27
"Я нуждался в нем, как нуждался в жене": незадолго до смерти Джигарханян сделал откровенное признание
12:13
Раскрыты ужасающие детали романа Волочковой с таинственным незнакомцем: Выкидыши, аборты
12:05
В России за сутки ковид выявили у 25 133 человек
11:55
Выглядит странно: Пересильд после съемок в открытом космосе дали дельный совет
11:49
С бородой и пузиком: "поднявшегося из ямы" дебошира Николаева едва узнали
11:37
"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей
11:35
Измены, потеря ребенка и равнодушие: чего натерпелись Стаханова и Князева в отношениях с Роланом Быковым
11:32
Взбешенная Рудковская заявила о разводе: Лишил меня всего
11:16
Марина Зудина сбежала из России после травли
11:15
Цена на газ в Европе взлетела выше 1600 долларов за тысячу кубометров
11:09
"Неровно дышит": раскрыты неожиданные детали отношений Волочковой и Джигурды
11:02
"Ты не боишься? Тебе не страшно?": сын в ужасе от поступка пнувшей Пугачеву Гулькиной
10:59
Грязная работа в США, измена и одиночество: куда исчезла звезда "Обручального кольца" Нильская
10:51
В Еврейской автономной области на пастбище расстреляли коров
10:46
"Разбежались по разным углам": Прилучный и Карпович начали сторониться друг друга
10:36
Цены на продукты рекордно выросли впервые за 40 лет: Почти на 30%
10:27
Пообещавший удовлетворить Валерию Джигурда выбрал дату боя с Пригожиным: Будем дожимать!
10:19
"Даже названия этому поступку нет": Гузеева дала оплеуху известной ведущей
10:02
Кинула мужа с четырьмя детьми и угодила в больницу: что произошло со звездой "Сватов" Железняк
10:01
В Воронежской области ребенка-аутиста не пустили на аттракционы
09:46
Житель Екатеринбурга выпал на дорогу из машины после ссоры с девушкой
09:23
На Кубани полицейский заживо сгорел в машине
09:14
Игривая Пугачева на коленях вызвала оторопь: Ни попы, ни талии
08:58
В Сеть слили видео умирающей жены Шаляпина
08:55
Тяжелобольная экс-жена Аршавина прервала молчание после исчезновения: Неоперабельна, лица нет
08:47
Украинский депутат сделал заявление о широкомасштабной войне с Белоруссией
06:34
"По колено": Огромный орган Реввы вызвал ажиотаж
04:09
"Вопрос, конечно, интересный": откуда появилась расхожая фраза для шуток
02:17
"Лизоблюд": сын Карцева рассказал правду о Хазанове
00:14
День Ираиды Спорной: Обычаи и запреты 6 октября
22:04
Показавшей непристойности в школе Бузовой всыпали по первое число
21:26
На юге Москвы водитель иномарки сбил ребенка
20:28
Житель Новокузнецка лишился миллиона рублей из-за звонка мошенника
19:40
Под Петербургом опрокинулись 5 вагонов поезда
19:11
Раскрыто истинное состояние тяжелобольного Губина: Присуще каждому второму
18:42
В Краснодарском крае из-за осадков сместились жилые дома
18:14
Евгений Стычкин о жестокости к своим детям: Они ничего не скажут
18:14
"Сами можете себя изменить": Ревва откровенно о пластических операциях
18:14
Милохину дали пощечину после жесткого падения с Медведевой: Не надо быть клоуном
17:52
"Неприятные вещи": в организме Пересильд и Шипенко в открытом космосе произошли изменения
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Чтобы этой б*** тут не было!" Березин рассказал об отношении Пугачевой к неугодным артистам
Укутанная бабушка Пугачева ошарашила россиян: Радости больше нет
"Пугачиха тащит любовника": Буйнов ответил на слухи об интимной связи с Примадонной
Политолог Елисеев: Лукашенко хочет обеспечить династический транзит власти
Взбешенная Поргина публично влепила смачную оплеуху "грубиянке" Старостиной: Противно слушать!
"Напоминает детективный сюжет": Наталья Штурм не верит в смерть жены-миллионерши Прохора Шаляпина
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Россия и Армения будут укреплять межпарламентское сотрудничество

Россия и Армения будут укреплять межпарламентское сотрудничество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 6 октября, встретился с главой Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Они договорились развивать межпарламентское сотрудничество двух стран на международных площадках.
прочитано 85 раз

Россия и Армения уже многое сделали для развития межпарламентского диалога, отметил Володин. Отношения двух стран носят стратегический характер, отметил спикер ГД.

ПО ТЕМЕ

Володин поздравил Симоняна с избранием на должность спикера парламента Армении

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Председатель Госдумы предложил коллеге из Армении вырабатывать общую позицию на международных площадках, когда затрагиваются вопросы, касающиеся обеих стран. Это новый уровень межпарламентского сотрудничества, сказал Володин.

"Мы надеемся, что строя работу в рамках парламентского измерения, мы выделим это направление, как одно из ключевых", – добавил спикер.

Володин напомнил, что делегации двух стран работают в ПАСЕ, ПА ОБСЕ, МПА СНГ, ПА ОДКБ и Межпарламентском союзе. От выработки совместных решений в рамках этих структур Россия и Армения будут выигрывать, считает спикер.

"Мы будем делать все для того, чтобы каждая наша встреча была шагом вперед в развитии межпарламентских отношений, которые позволят решить конкретные вопросы в интересах наших граждан", – подчеркнул председатель Госдумы.

Фото: duma.gov.ru

Состоявшийся разговор он назвал открытым и доверительным и поблагодарил главу парламента Армении, что первый визит он совершил в Россию. Это подчеркивает уровень отношений и желание выстроить коммуникации, считает спикер.

Симонян рассказал, что обсудил с Володиным большой спектр вопросов. Он поблагодарил депутатов Госдумы за диалог.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: duma.gov.ru
Автор: 6 октября 2021, 14:08 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ты не боишься? Тебе не страшно?": сын в ужасе от поступка пнувшей Пугачеву Гулькиной

Не жалеет ли певица о содеянном

Шоу-бизнес

"Даже названия этому поступку нет": Гузеева дала оплеуху известной ведущей

Под дых получила Ирина Чеснокова
Шоу-бизнес

Взбешенная Рудковская заявила о разводе: Лишил меня всего

Публика ахнула
Шоу-бизнес

Измены, потеря ребенка и равнодушие: чего натерпелись Стаханова и Князева в отношениях с Роланом Быковым

Что стало с жертвами обаяния известного актера?

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Здоровье

В России за сутки ковид выявили у 25 133 человек
Министр финансов России Силуанов ушел на самоизоляцию
Больше 25 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
Иммунолог назвал самый опасный из новых симптомов ковида

Спорт

Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке
"Извинилась": наставница Кабаевой покаялась за хамство по отношению к юным гимнасткам
"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием

Регионы

В Еврейской автономной области на пастбище расстреляли коров
Житель Екатеринбурга выпал на дорогу из машины после ссоры с девушкой
На Кубани полицейский заживо сгорел в машине
Житель Новокузнецка лишился миллиона рублей из-за звонка мошенника
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+