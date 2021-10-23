Эксперт Марцинкевич о стратегии Зеленского по транзиту газа: Обычная серая схема

Главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич объяснил, почему Владимир Зеленский предложил скидку.

По мнению эксперта, заявление украинского лидера о скидке на транзит в Европу больше установленных объемов газа вызвано его желанием сохранить серые финансовые схемы. Также, считает Марцинкевич, политик хочет за счет виртуального реверса обеспечить поставку отбираемого из транзитной трубы газа к украинским потребителям.



Журналист объяснил, что когда газ по пути расходится по потребителям Незалежной, то оператор страны обслуживает меньший объем, а средства присваиваются. "Это обычная серая схема", – уверен эксперт.

Борис Марцинкевич также отметил, что основная проблема для Украины в том, что для обеспечения реального реверса газа из Европы на Украину нужны большие деньги и много времени. Он полагает, что Владимир Зеленский делает громкие заявления для сохранения транзита газа по двумя причинам.

По его словам, это, прежде всего, страх того, что исчезнет финансовая схема. И, во-вторых, что нарушается энергетическая безопасность Украины.

Как писали "Дни.ру", согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), за нынешнего президента Украины готовы проголосовать лишь 24,7% украинцев, если бы выборы главы государства проходили в данный момент. Таким образом, рейтинг Владимира Зеленского в глазах его сограждан упал.