Путин: ЧВК из России могут присутствовать в Мали

В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что правительство Мали обратилось за помощью к российской частной военной компании. Как единодушно уверены комментаторы, речь идет о "ЧВК Вагнера".
Оперативники российской ЧВК, как сообщается, уже прибыли в Мали и ведут обучение личного состава местных вооруженных сил.
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