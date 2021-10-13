Володин оценил решение Нобелевского комитета: Рад за Муратова

Председатель ГД отметил, что давно знает журналиста и рад за него.
В то же время Володин считает, что критерии оценки лауреатов премии неясны. Зачастую выбор нобелевского комитета вызывает много вопросов, подчеркнул спикер Госдумы.
"Что касается самой Нобелевской премии мира, то она вызывает много вопросов к выбору лауреатов, учитывая, что нет понятных критериев оценки их вклада и заслуг", – сказал Володин.
В качестве примера спикер Госдумы привел присуждение Нобелевской премии мира бывшему президенту США Бараку Обаме и первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву.
"И один, и другой своими действиями умышленно или неумышленно принесли страдания огромному количеству людей", – пояснил председатель ГД.
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