Политолог Мельянцов предрек конфликт между Россией и Белоруссией

Конституционная реформа и транзит власти в Белоруссии стали компромиссным вариантом урегулирования ситуации в стране как для оппозиции, так и для действующего режима. Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект новой конституции будет готов уже в 2021 году.

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