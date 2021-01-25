Милонов: Запад хочет повторить в России сценарий с Тихановской

По его словам, Запад хочет, чтобы в России появился человек, подобный бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Для этого США и ЕС нагнетают ситуацию в нашей стране, подчеркнул парламентарий.
Он напомнил, что осенью этого годы пройдут выборы в Госдуму. Российские спецслужбы знают, что Запад намерен повлиять на их итоги и повторить белорусской сценарий, уверен парламентарий.
При этом Милонов нелестно высказался об интеллектуальных способностях Тихановской. По его мнению, политик, которая сбежала из Белоруссии на Запад, не заслуживает быть главой государства.
"Она не стала бороться за свою родину, она сбежала жрать польские пирожки", – сказал Милонов в эфире ютуб-канала "И грянул Грэм".
Две самые неудачные инвестиции последего времени - Тихановская и Навальный. Масса затрат, информационный шум, содержание на неплохом довольствии, а выхлоп в итоге мизерный. Мне кажется, что кураторы скоро сольют оба этих бесперспективных проекта и найдут что-то новенькое.— Голос Мордора (@spacelordrock) January 23, 2021
Тихановская покинула Белоруссии 11 августа – спустя два дня после президентских выборов. Она заручилась поддержкой глав ряда европейских стран. Политик призвала ввести санкции против бизнесменов, которые поддерживают белорусского лидера.
На недавней пресс-конференции в Таллине Тихановская заявила, что не собирается участвовать в следующих президентских выборах. Также она напомнила о политзаключенных в белорусских тюрьмах, которые "страдают каждый день".
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