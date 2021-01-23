Участники незаконного митинга в Москве пытаются провоцировать полицию

Перед митингом полиция, прокуратура и власти столицы неоднократно предостерегали организаторов и возможных участников от нарушения закона. "Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия", – сообщает агентство городских новостей "Москва".
Ранее столичное ГУ МВД сообщило о количестве участников несанкционированной акции в Москве. На Пушкинскую площадь пришли около четырех тысяч человек.
Столичные правоохранители корректно ведут себя по отношению к участникам несанкционированной акции, отметил член Совета по правам человека Александр Брод. Полицейские раздавали участникам акции маски, призывали людей разойтись и напоминали об ответственности за участие в незаконном митинге, напомнил правозащитник.
Брод сравнил действия московской правоохранителей и их коллег за рубежом. В США, Германии и Франции полиция без предупреждения жестоко разгоняет участников: применяет водометы, слезоточивый газ и резиновые палки, подчеркнул член СПЧ.
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