Организаторы митингов используют детей как живой щит – политолог Гусев

Участие несовершеннолетних в несогласованных митингах было нужно организаторам, чтобы выставить живой щит перед правоохранителями. Об этом в беседе с "Дни.ру" заявил политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.



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