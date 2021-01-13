Навальный назвал дату своего возвращения в Россию

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный заявил о намерении вернуться в Россию в воскресенье, 17 января. Об этом он рассказал на своей странице в Твиттер.
Навальный добавил, что прилетит на родину рейсом российской авиакомпании "Победа", передаёт RT.
Напомним, что последние месяцы политик проживал в Германии, где проходил восстановление после отравления 20 августа. Тогда ему стало плохо во время полёта на самолете. 44-летнего оппозиционера госпитализировали в больницу в Омске, откуда он был перевезён в немецкую клинику для дальнейшего лечения.
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