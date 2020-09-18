Володин обвинил Европарламент во вмешательстве в дела Белоруссии

Принятое Европарламентом решение о непризнании итогов выборов президента Белоруссии 9 августа – грубое вмешательство в дела суверенного государства и попытка подменить собой народ республики, сказал Володин.
Органы власти Белоруссии избраны демократическим путем, подчеркнул спикер. "Попытка взять и подменить органы власти ставит под вопрос деятельность самого Европарламента. Если сопоставить эту резолюцию с другими недавними действиями западных государств, станут понятны обвинения в адрес России", – отметил Володин.
Ситуация с блогером Алексеем Навальным понадобилась Западу для того, чтобы ввести новые санкции и помешать России защитить Белоруссию в соответствии с договоренностями в рамках Союзного государства и ОДКБ, уверен Володин.
Заявления Европарламента дают основание полагать, что за ситуацией с Навальным стоят западные спецслужбы, считает спикер. Если в этих государствах существуют демократия, закон и международное право, они должны принять меры в отношении тех, кто инициирует подобные решения в Европарламенте, указал председатель нижней палаты.
"Предлагаю в рамках парламентского измерения Бундестагу еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники. Другим парламентам стран Европы также было бы правильно разобраться с этим вопросом"", – приводит слова Володина сайт Государственной думы.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Вячеслав Володин в поздравлении белорусскому лидеру призвал его строить отношения между двумя странами на основе взаимовыгодного сотрудничества, доверия и уважения.
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