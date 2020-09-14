Володин дал высокую оценку трехдневному голосованию на ЕДГ-2020

Трехдневное голосование на региональных выборах предоставило дополнительные гарантии избирательных прав граждан и положительно сказалось на явке. С такой оценкой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя результаты прошедшего в воскресенье Единого для голосования.



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