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Политика
Володин заявил о двойных стандартах в маркировке

Володин заявил о двойных стандартах в маркировке "Твиттер"

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Маркировка "Твиттером" официальных аккаунтов органов власти и СМИ говорит о политике двойных стандартов этой социальной сети. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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На днях "Твиттер" сообщил, что будет маркировать официальные страницы госорганов, а также должностых лиц и средств массовой информации, находящихся под контролем властей. Социальная сеть исключит такие аккаунты из рекомендаций.

Комментируя решение американской компании маркировать такие аккаунты, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это очередное подтверждение того, что это не поддельные страницы, распространяющие дезинформацию, а официальные источники, которые заслужиают доверия. Маркировка появилась и на сайте нижней палаты, указал он.

При этом решение американской компании вызывает вопросы. Вячеслав Володин заметил, что "Твиттер" почему-то не стал маркировать аккаунт "Радио Свобода", которое финансируется из бюджета США и отражает официальную позицию американских властей.

Это очередное свидетельство двойных стандартов и попытка ввести пользователей соцсети в заблуждение, уверен спикер.

Автор: 7 августа 2020, 21:50 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

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