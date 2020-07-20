Навальный и ФБК проиграли в борьбе против Пригожина

Блогер Алексей Навальный, вероятно, веривший в безнаказанность действий своих юристов из Фонда борьбы с коррупцией, в итоге ликвидирует организацию после иска бизнесмена Евгения Пригожина, доказавшего в суде клевету со стороны сотрудников ФБК.



Сегодня, 20 июля, Навальный на своем YouTube-канале сообщил о ликвидации ФБК (признан иноагентом), обратившись при этом к зрителям с просьбой увеличить количество пожертвований. Основанием для этого стали многомиллионные долги, образовавшиеся в ходе деятельности сотрудников организации и лично Навального, которые он стремится выплатить за счет донатов. Особое внимание в данном вопросе было уделено судебному разбирательству ФБК с бизнесменом из Петербурга Евгением Пригожиным.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 года признал, что Навальный, Любовь Соболь и ФБК опубликовали сведения, которые опорочили компанию ООО "Московский школьник". Согласно решению, Навальный должен был удалить видеоролик про пищевой комбинат и опровергнуть порочащие сведения. Проигрыш дела стоил Соболь, Навальному и ФБК совокупно 88 миллионов рублей (по 29,2 млн рублей на каждого фигуранта).

Сотрудники ФБК, в состав которого входит большое количество юристов, раз за разом показывают незнание законов и непонимание степени сопутствующих рисков. Очевидно, что это говорит о низком профессиональном уровне персонала, лишь выставляющего себя командой юристов. На деле они кажутся совершенно несостоятельными и вчистую проигрывают дела, в которых считают себя правыми.

Навальный, полагаясь на мнение таких сотрудников, видимо, был уверен в безнаказанности и опубликовал ролик, который негативно мог сказаться на репутации Евгения Пригожина. Основатель ФБК зачастую прибегает к размещению на информационных ресурсах "расследований", в которых тиражируется недостоверная информация, однако ранее ему удавалось уходить от ответственности и не становиться ответчиком в суде. В случае с Пригожиным "коса нашла на камень", и отвертеться уже не вышло.

Интерес к Пригожину и его бизнесу Навальный проявлял и ранее. Как писали СМИ, в феврале 2019 года основатель ФБК даже пытался шантажировать бизнесмена из Петербурга фейками о комбинатах питания, чтобы получить 300 миллионов рублей. Не получив желаемого, Навальный развернул информационную активность, основанную на сомнительных и недостоверных сведениях, которая, по всей видимости, и привела его к необходимости ликвидировать ФБК.

Пригожин не стал одним из тех, кто закрывает глаза на необоснованные выпады со стороны Навального, и при помощи закона призвал его нести ответственность за свои слова. Очевидно, что сотрудники ФБК, привыкшие полагаться на свою безнаказанность, не оценили риски и не полагали, что нападки на бизнесмена приведут организацию к ликвидации.