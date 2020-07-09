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Политика
Лукашенко высказался о свободе слова в Белоруссии

Лукашенко высказался о свободе слова в Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На встрече с сотрудниками СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наличие свободы слова и вседозволенность – две совершенно разные вещи. К сожалению Лукашенко, многие путают эти два понятия, особенно в интернете, поэтому нужно показать разницу.
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"Вы почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще. Каждый из вас получил порцию негатива, тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство", – остро высказался президент. Также он добавил, что в любой стране свобода слова ограничена законом, поэтому в Белоруссии будет наведен порядок.

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Напомним, что 9 августа в республике Белоруссия состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой президентский срок, заявил, что в стране хотят устроить революцию, как на Украине.

Он активно жаловался на интервенцию в предвыборную кампанию со стороны иностранных "кукловодов". Со слов президента, российские телеграм-каналы распространяют "жуткие фейки" для дискредитации белорусской власти.

В оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" заявляют, что Лукашенко использовал административный ресурс при сборе подписей в поддержку собственного выдвижения, а также в силовом давлении на экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского.

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Публикация от Александр Лукашенко (@lukoshenko_aleksandr)

У экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало Центризбирком забраковал подписи. С конца мая в республике идут массовые протесты против Александра Лукашенко, которые призывают действующего президента покинуть свой пост.

Автор: 9 июля 2020, 16:35 Источник: Белта ✓ Надежный источник

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