Володин о задержании Фургала: Перед законом все равны

О задержании Сергея Фургала на пленарном заседании нижней палаты заговорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вячеслав Володин в ответ заметил, что подобная ситуация стала бы неприятной для любой фракции Госдумы.
Перед законом все равны вне зависимости от партийной принадлежности, подчеркнул спикер. Он призвал не политизировать дело Фургала и напомнил о необходимости бороться за чистоту власти.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан утром 9 июля недалеко возле дома. Его обвиняют в организации заказных убийств предпринимателей.
После задержания борт с чиновником отправился в Москву. Самолет уже приземлился в аэропорту Шереметьево. Хабаровский край Фургал возглавлял с сентября 2018 года.
Популярные темы форума
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
Когда вы перестали кормить грудью?
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Хочу быть с женатым
меня с детства не замечают
Заплатила на первом свидании
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Индийцы