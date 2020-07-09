Володин о задержании Фургала: Перед законом все равны

Ситуация с задержанием губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала была бы неприятной для каждой фракции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Однако перед законом все равны, подчеркнул он.



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