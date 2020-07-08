В Думе подготовят обзор по не выполненным в срок поручениям президента

С невыполнением распоряжений приходится сталкиваться из раза в раз, посетовал председатель нижней палаты. "Было поручение президента 2016 года. Выполняем в каком? В 2020 году", – пояснил он. Спикер Госдумы привел в пример поправку по экологическим вопросам, документы по которой пролежали 2,5 года.
Он поручил думскому комитету по контролю и регламенту подготовить обзор по всем поручениям главы государства, которые не были выполнены в срок. Это обязывает строить иначе работу Думы и правительства, подчеркнул Володин. Коллеги-парламентарии поддержали его предложение.
Спикер считает, что такие вопросы должны быть ключевыми в отчетах министров на правительственных часах. "Нам будет крайне важно посмотреть – это, кстати, один из показателей в том числе эффективности министерств, – как они отрабатывают поручения", – добавил председатель нижней палаты.
Напомним, что на 22 июля в Госдуме запланирован ежегодный отчет правительства. С докладом перед парламентариями выступит премьер-министр России Михаил Мишустин.
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