Сотрудничество Минска с западными разведками вызвало беспокойство в Москве

Участившиеся контакты разведок Белоруссии и Великобритании не могут не беспокоить Москву. Об этом заявил политолог, член организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.



Белоруссия – союзное России государство, наши страны тесно сотрудничают в обеспечении безопасности, делятся секретами и проблемами, отметил эксперт. Перенджиев задается вопросом: не угрожает ли сотрудничество Минска и Лондона по линии разведок интересам Москвы?



По его мнению, было бы неплохо, если бы белорусская сторона заверила Россию, что беспокоиться ей не о чем. Кроме того, Минску следовало бы информировать Москву о разведывательных контактах с Лондоном, сказал эксперт.

Сотрудничество силовых ведомств Белоруссии и Соединенного Королевства не ограничивается разведкой. В марте этого года на полигоне под Витебском прошло совместное учение военных двух стран.

В маневрах участвовали Витебская гвардейская воздушно-десантная дивизия и батальон морской пехоты Великобритании. В Минске отметили, что такие учения проходят регулярно с 2018 года.

В декабре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал страны Запада и военно-политический блок НАТО "гарантами суверенитета" республики. Москва оказывает давление на Минск и добивается интеграции, пожаловался глава государства в интервью главреду "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.

Лукашенко предостерег Россию от нарушения суверенитета Белоруссии. По его мнению, если это произойдет, Москва окажется втянутой в войну с НАТО.