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Лукашенко призвал народ сохранить независимость "клочка земли"

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В преддверии выборов Александр Лукашенко стал чаще выступать с пламенными речами. На этот раз президент страны заговорил о важности сохранения суверенитета.
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Во время торжественного открытия поликлиники в Гомеле Александр Лукашенко сказал, что на данный момент нельзя потерять то, что создавалось не одно десятилетие. Сейчас как никогда важно сохранить независимость "клочка земли", никому его не отдавать. Также президент заявил об отсутствии страха или какой-либо катастрофы.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Кроме того, белорусский лидер призвал жителей страны не попадаться на уловки обещающих быстрые реформы и деньги "с вертолета".

Александр Григорьевич напомнил, что Гомельская область после аварии на Чернобыльской АЭС восстанавливалась не одно десятилетие. На это были потрачены колоссальные силы. "Тогда нам никто ничего не обещал", – отметил президент.

Напомним, выборы президента Белоруссии пройдут через три недели, 9 августа. Многие не сомневаются, что победу в очередной раз одержит Александр Лукашенко.

Побороться за президентское кресло в этом году решили многие, но ЦИК разрешила сделать это лишь четверым – председателю "Грамады" Сергею Черечню, супруге блогера-оппозиционера Светлане Тихановской, сопредседателю "Говори правду" Андрею Дмитриеву, а также экс-депутату парламента Анне Канопацкой.

Автор: 21 июля 2020, 18:24 Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
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Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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