Эксперт назвал единственный шанс Лукашенко выиграть выборы

Александр Лукашенко напомнил белорусам о тяжелых 1990-х годах, когда страна в буквальном смысле выживала после распада СССР. Зачем Батька вспоминил о непростых временах? Внушить согражданам страх перед переменами – последний шанс главы государства выиграть президентские выборы, считает экономист Ярослав Романчук.



В 90-е белорусы были "босые, без штанов и голодные", заявил Лукашенко. И добавил, что если бы не он, то граждане до сих пор жили бы "у черта на куличках".



Риторика Александра Лукашенко не лишена логики, уверен экономист Ярослав Романчук. По мнению эксперта, президент понимает, что молодежь за него не проголосует и видит опору своей власти в старшем поколении, которое помнит "лихие" 90-е. Этих людей можно напугать, полагает аналитик.

Экономика республики последние десять лет находится в состоянии стагнации, новой повестки власти предложить не могут, поэтому президент спекулирует на опасениях старшего поколения, заявил Романчук в комментарии белорусскому порталу "Солидарность". "Страх людей – последний шанс Лукашенко", – добавил эксперт.

Лукашенко: Я помню времена, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада СССР, пришлось преодолевать последствия Чернобыля. Мы были босые, без штанов, голодные, у нас не было средств, чтобы существовать. Проблема заключалась в том, что мы не знали, как сделать лучше pic.twitter.com/yZcXTzWJNA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 21, 2020

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. До голосования допущены пять кандидатов. С конца мая в республике идут митинги против Александра Лукашенко. По большей части в них участвует молодежь.

Протестующие выражают поддержку альтернативным кандидатам на президентских выборах. По их мнению, белорусский лидер должен сложить полномочия.

Независимые социологи фиксируют крайне низкий рейтинг Александра Лукашенко – около 3%. Но государственные СМИ утверждают, что Батька по-прежнему пользуется поддержкой большинства населения.

Главным соперником Александра Лукашенко многие считали банкира Виктора Бабарико. Однако Центризбирком не допустил его до выборов. С середины июня политик находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в финансовых махинациях.