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Эксперт назвал единственный шанс Лукашенко выиграть выборы

Эксперт назвал единственный шанс Лукашенко выиграть выборы

Александр Лукашенко. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Александр Лукашенко напомнил белорусам о тяжелых 1990-х годах, когда страна в буквальном смысле выживала после распада СССР. Зачем Батька вспоминил о непростых временах? Внушить согражданам страх перед переменами – последний шанс главы государства выиграть президентские выборы, считает экономист Ярослав Романчук.
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В 90-е белорусы были "босые, без штанов и голодные", заявил Лукашенко. И добавил, что если бы не он, то граждане до сих пор жили бы "у черта на куличках".

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Риторика Александра Лукашенко не лишена логики, уверен экономист Ярослав Романчук. По мнению эксперта, президент понимает, что молодежь за него не проголосует и видит опору своей власти в старшем поколении, которое помнит "лихие" 90-е. Этих людей можно напугать, полагает аналитик.

Экономика республики последние десять лет находится в состоянии стагнации, новой повестки власти предложить не могут, поэтому президент спекулирует на опасениях старшего поколения, заявил Романчук в комментарии белорусскому порталу "Солидарность". "Страх людей – последний шанс Лукашенко", – добавил эксперт.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. До голосования допущены пять кандидатов. С конца мая в республике идут митинги против Александра Лукашенко. По большей части в них участвует молодежь.

Протестующие выражают поддержку альтернативным кандидатам на президентских выборах. По их мнению, белорусский лидер должен сложить полномочия.

Независимые социологи фиксируют крайне низкий рейтинг Александра Лукашенко – около 3%. Но государственные СМИ утверждают, что Батька по-прежнему пользуется поддержкой большинства населения.

Главным соперником Александра Лукашенко многие считали банкира Виктора Бабарико. Однако Центризбирком не допустил его до выборов. С середины июня политик находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в финансовых махинациях.

Автор: 21 июля 2020, 21:46 Источник: "Солидарность"

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