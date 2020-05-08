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Политика

Последняя попытка: теряющий власть Зеленский встал на колени перед Западом

Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Владимир Зеленский подошел к опасной черте. Украинскому лидеру срочно пришлось выпрашивать новые кредиты у Запада, в противном случае он может лишиться власти. Об отчаянном положении президента Незалежной рассказал киевский политолог Михаил Погребинский.
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Как и его предшественнику Петру Порошенко, Владимиру Зеленскому пришлось униженно вымаливать кредиты у западных стран. По мнению политолога, украинский лидер в этой ситуации думает только о себе, судорожно пытаясь сохранить ускользающую из его рук власть.

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Без нового транша от евроатлантических структур, в том числе Международного валютного фонда, Зеленскому не удастся закрыть дыры в бюджете и стабилизировать свое положение, сказал Погребинский в эфире телеканала NewsOne. "Не будет денег на выплаты бюджетникам и так далее", – пояснил эксперт.

Об отчаянном положении Украины Зеленский поспешил оповестить западное сообщество. Недавно в испанской газете El Pais была опубликована его статья, где он не исключил возможность дефолта без помощи международных структур.

Ради финансовой помощи Запада по инициативе Зеленского был принят закон о приватизации сельскохозяйственных земель. Свободный рынок должен заработать с 1 октября 2020 года. Планируется, что в частные руки уйдут более 40 миллионов гектаров плодородных черноземов.

Большинство экспертов и многие украинские политики смотрят в будущее своей страны с пессимизмом. Действия Владимира Зеленского привели к тому, что Киев потерял остатки суверенитета и окончательно попал под контроль Запада, считает бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

Автор: 8 мая 2020, 16:51

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