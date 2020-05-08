"Только посочувствовать": Украина теряет последнюю поддержку из-за проходимцев во власти

Назначение Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ на Украине спровоцировала международный скандал. Грузия, которая возбудила несколько уголовных дел в отношении своего бывшего президента, отозвала из страны посла. Специально для "Дни.ру" ситуацию прокомментировал вице-президент Международного комитета защиты прав человека, эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам Александр Ионов.

В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" Александр Ионов напомнил, что поначалу Украина сильно опиралась на внешнеполитический опыт Грузии по взаимодействию с Россией и декларировала похожую антироссийскую риторику. Однако даже такой мощный стимул не спас отношения двух стран от разлада.

"Сегодня и Грузии стало понятно, что на Украине по факту происходит политическая махновщина и анархия", – подчеркнул вице-президент Международного комитета защиты прав человека. По его словам, решающим фактором в этом вопросе стало назначение на высокую государственную должность на Украине бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

"Люди, которые преследуются национальными властями Грузии и обвиняются по уголовным преступлениям, и укрываются от этого уголовного наказания, становятся генераторами реформ в многомиллионной стране", – охарактеризовал ситуацию Александр Ионов. При этом Михаил Саакашвили по каким-то причинам старательно избегает встречи с грузинским судом, к реформированию которого сам приложил руку.

"Украинский народ терпеливый народ и странный народ, потому что терпеть такое унижение – это дорогого стоит", – рассказал Александр Ионов.

"Конечно, никакого разрыва дипломатических отношений между Грузией и Украиной не последует, этого не ожидается. Но мы видим, что даже немногочисленные реальные союзники и партнеры Украины и действующей украинской власти, постепенно начинают дистанцироваться", – заметил эксперт движения "Сильная Россия" по международным вопросам.

По его словам, такая ситуация сложилась в стране из-за откровенных проходимцев во власти. "Все, что можно сейчас сделать, это только посочувствовать украинскому народу, что в руководстве их страны постоянно находятся второсортные политики, причем не только украинские", – подчеркнул Александр Ионов.