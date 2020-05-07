Не оправдавший надежд Зеленский повторил главную ошибку Порошенко

По ее словам, радикальные группировки при Владимире Зеленском получили полную свободу действий. Более того, их активность поддерживается на официальном уровне: чего стоит посещение теперь уже бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком концерта неонацистской группировки "Секира Перуна", отметила Лукаш.
Она напомнила, что при Зеленском Украина обвинила СССР в причастности к Холокосту и начала пересмотр решений Нюрнбергского трибунала. Президент потворствует маршам неонацистов, поддерживает бывших приспешников гитлеровской Германии, отметила экс-министр юстиции в интервью телеканалу "Наш".
Поддержка радикальных группировок стала одной из главных причин поражения Петра Порошенко на прошлогодних выборах. Тогда политика поддержали чуть более 20% граждан.
Поведение Зеленского вызывает у украинцев все большее недоумение. Граждане видят, что действия главы государства все больше расходятся с его обещаниями во время предвыборной кампании.
Недавно украинский политолог Тарас Березовец сравнил кортежи Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Выяснилось, что у бывшего комика, обещавшего передвигаться по Киеву не велосипеде, в сопровождении в два раза больше автомобилей, чем у бывшего главы государства. "Это треш!" – прокомментировал ситуацию эксперт.
Неудивительно, что рейтинг Зеленского продолжает стремительно падать. Если год назад за него проголосовали более 70% избирателей, то сейчас поддержать главу государства готовы чуть более 40% украинцев.
На этом фоне в экспертном сообществе заговорили о скорой отставке Владимира Зеленского. По некоторым данным, глава государства может покинуть президентский пост этой осенью.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Малышева графиня российская!
Саша Петров фильм
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Вонь
Мигранты начинают проявлять криминальную активность
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
А вот интересно про Виталиночку...? Может она стоит на дезинфекции улиц в перчатках, маске и без трусоff ??