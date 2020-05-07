Не оправдавший надежд Зеленский повторил главную ошибку Порошенко

Начавшийся при Петре Порошенко бесконтрольный разгул нацизма достиг новых масштабов при Владимире Зеленском. Новый украинский лидер не захотел менять политику своего предшественника и отказался конфликтовать с радикалами, с сожалением констатировала бывший министр юстиции Елена Лукаш.



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