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Политика

Не оправдавший надежд Зеленский повторил главную ошибку Порошенко

Владимир Зеленский. Фото: M. Popow, via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Начавшийся при Петре Порошенко бесконтрольный разгул нацизма достиг новых масштабов при Владимире Зеленском. Новый украинский лидер не захотел менять политику своего предшественника и отказался конфликтовать с радикалами, с сожалением констатировала бывший министр юстиции Елена Лукаш.
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По ее словам, радикальные группировки при Владимире Зеленском получили полную свободу действий. Более того, их активность поддерживается на официальном уровне: чего стоит посещение теперь уже бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком концерта неонацистской группировки "Секира Перуна", отметила Лукаш.

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Она напомнила, что при Зеленском Украина обвинила СССР в причастности к Холокосту и начала пересмотр решений Нюрнбергского трибунала. Президент потворствует маршам неонацистов, поддерживает бывших приспешников гитлеровской Германии, отметила экс-министр юстиции в интервью телеканалу "Наш".

Поддержка радикальных группировок стала одной из главных причин поражения Петра Порошенко на прошлогодних выборах. Тогда политика поддержали чуть более 20% граждан.

Поведение Зеленского вызывает у украинцев все большее недоумение. Граждане видят, что действия главы государства все больше расходятся с его обещаниями во время предвыборной кампании.

Недавно украинский политолог Тарас Березовец сравнил кортежи Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Выяснилось, что у бывшего комика, обещавшего передвигаться по Киеву не велосипеде, в сопровождении в два раза больше автомобилей, чем у бывшего главы государства. "Это треш!" – прокомментировал ситуацию эксперт.

Неудивительно, что рейтинг Зеленского продолжает стремительно падать. Если год назад за него проголосовали более 70% избирателей, то сейчас поддержать главу государства готовы чуть более 40% украинцев.

На этом фоне в экспертном сообществе заговорили о скорой отставке Владимира Зеленского. По некоторым данным, глава государства может покинуть президентский пост этой осенью.

Автор: 7 мая 2020, 14:21

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