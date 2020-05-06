Переплюнул Порошенко: мерзкая выходка Зеленского попала на видео

Владимир Зеленский во время превыборной кампании критиковал Петра Порошенко за роскошный кортеж. Тогдашний кандидат в президенты обещал избирателям ездить на работу на велосипеде. Каково было удивление киевлян, когда они увидели на дорогах столицы кортеж бывшего комика из десятков авто представительского класса.



В Сети появился ролик, где сранивают президентские кортежи Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Действие происходит на одном из перекрестков в центре Киева, но в разное время.



По всей видимости, о своих предвыборных обещаниях Зеленский давно забыл. Иначе чем объяснить тот факт, что для передвижения по столице бывший комик "соорудил" кортеж в разы больше, чем его предшественник.

На записи Порошенко сопровождают девять автомобилей. В кортеже Зеленского можно насчитать более 20 транспортных средств представительского класса. "Это треш!" – прокомментировал запись украинский политолог Тарас Березовец.

Несовпадение предвыборных заявлений и реальных действий Зеленского киевляне заметили еще в сентябре прошлого года. Горожане возмутились, что из-за роскошного кортежа новоиспеченного президента движение в столице было парализовано. Пользователи Сети тогда сравнили Владимира Зеленского с Виктором Януковичем.

Во время предвыборной кампании весной прошлого года тогдашний кандидат в президенты пообещал украинцам, что будет ездить на работу на велосипеде как его персонаж в сериале "Слуга народа" Василий Голобородько. "Во-первых, это удобно", – раписывал Зеленский преимущества "двухколесного друга".

Не прошло и месяца, как новоявленный глава государства начал передвигаться по Киеву в представительских автомобилях. Кортеж Зеленского рос, но его рейтинг падал. Сейчас, по последним подсчетам социологов, президента Украины готовы поддержать немногим более 40% избирателей.